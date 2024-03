Calcio Primavera Spezia-Pisa | il derby oggi al ’Ferdeghini’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Aria diper ladelloche affronteràpomeriggio, al ‘Ferdeghini’, il. Il via alle 14,30, con direzione di gara affidata a Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Edoardo Maria Brunetti della sezione di Milano. I toscani sono la terza forza del campionato con quaranta punti, tredici in più degli Aquilotti, ormai relegati in una posizione di metà classifica, lontani dai play-off. Nelle fila dei bianchi mancheranno sicuramente Plaia e Mascardi, aggregati alla prima squadra.