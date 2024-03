(Di sabato 30 marzo 2024) Il mondo delsi è stretto nel cordoglio per la scomparsa di Rossano, conosciutissimo preparatore dei portieri che ha lavorato ad alti livelli e chestrappato via all’affetto di familiari ed amici in meno di un anno da incurabile tumore al pancreas a soli 54 anni. Se n’è andata una persona da serie A, come i palcoscenici che ha calcato, non solo dentro ma anche fuori dal campo. Rossano, ex operaio Eaton, è un uomo "che veniva dal niente e che si era fatto da sé", come lui stesso amava ripetere. Terminata la carriera da giocatore dilettante,aveva iniziato nel 1997 a Turano a svolgere l’attività di preparatore dei portieri di puro settore giovanile. Quella che era all’inizio una semplice passione è diventata presto la sua nuova professione. Ha bruciato in fretta le tappe passando prima a ...

Un grave Lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore, niente da fare per l’atleta che è morto sotto gli occhi di tutti : nulla da fare per lui Una terribile notizia scuote il mondo del ... (cityrumors)

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Rossano Berti, preparatore dei portieri morto a 54 anni. Classe 1969, nel corso della lunga carriera è stato protagonista con Massese, Siena, ... (calcioweb.eu)

Il calcio italiano saluta Rossano Berti , preparatore dei portieri e stretto collaboratore di Davide Nicola, morto a Massa all’età di 59 anni. Berti , nato a Viareggio nel 1969, ha militato per ... (sportface)

Calcio in lutto per Berti: "È stato un amico fraterno" - Si è spento a 54 anni. Era conosciuto per il suo lavoro di preparatore dei portieri. Ha collaborato con la Massese, ma anche a Livorno con l’allenatore Nicola .lanazione

Il lutto. Grande cordoglio per la scomparsa di Rossano Berti - Il Calcio piange la scomparsa di Rossano Berti, allenatore dei portieri alla Carrarese e ex Siena. Con una lunga carriera in Toscana, ha lasciato un segno nel mondo del Calcio e della formazione dei p ...msn

TOP NEWS ore 24 - Calcio in lutto: è morto Pelagalli. Motta parla di Zirkzee e del futuro - Il Derthona piange Ambrogio Pelagalli, ex allenatore e presidente dei leoncelli TORTONA – Campione d’Italia e d’Europa con il Milan da giocatore, da allenatore e dirigente ha lasciato bei ricordi in t ...informazione