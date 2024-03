Calcio a 5 Italservice a caccia dei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Si lavora per il rush finale. L’ha ricaricato le pile nello scorso fine settimana ed è pronta per la sfida di oggi alle 16 al PalaNeolù contro il Saviatesta Mantova (la gara sarà visibile su con diretta streaming su futsaltv.it). Si ritorna dunque a giocare per il match valido per la quartultima giornata del campionato di serie A, regular season. Mister Scarpitti e il suo gruppo di ragazzi, reduci da tre pieni consecutivi prima della sosta, inseguono l’obiettivo di strappare il pass per iscudetto, chiudendo più in alto possibile in classifica. Tonidandel e compagni sono settimi, a oggi, con la Sandro Abate di Avellino, e vantano 4 punti di vantaggio sul nono posto, registrandone uno di ritardo rispetto alla sesta piazza, occupata dalla Feldi Eboli. Il direttore generale Nicola Munzi fa il punto della situazione: "Abbiamo ...