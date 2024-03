Bnl | addebiti multipli e conti correnti svuotati dalla banca | «Mi hanno scalato una rata 9 volte» Clienti nel panico | cosa sta succedendo

Sarebbe stato un risveglio amaro nel giorno del sabato Santo, vigilia di Pasqua , per numerosi correnti sti della Bnl . Lo riporta Fanpage: “La banca addebita pagamenti mai fatti”. Gli utenti hanno ... (gazzettadelsud)

addebiti multipli per molti clienti , che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. ... (quotidiano)

addebiti multipli per molti clienti , che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. ... (quotidiano)

Bnl, addebiti multipli sui conti correnti. La banca: “Stiamo risolvendo” - MILANO – Vigilia di Pasqua turbolenta per i clienti Bnl, la banca del gruppo Bnp Paribas. Molti di loro questa mattina si sono ritrovati addebiti multipli sul conto corrente, con il risultato di ...repubblica

Anomalie sui conti Bnl, clienti segnalano addebiti errati - addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. "Po ...quotidiano

Bnl: anomalie sui conti, clienti segnalano addebiti errati - addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. “Po ...livesicilia