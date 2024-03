Batterie impiantabili | funzionano con l’ossigeno del sangue

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pacemaker, neurostimolatori, defibrillatori sono tutti dispositivi mediciche si affidano alleper funzionare. Ma lenon durano in eterno e alla fine si scaricano e richiedono interventi chirurgici invasivi per essere sostituite. Per affrontare questi problemi, ricercatori cinesi della Tianjin University of Technology, Cina, hanno ideato e testato su topi una batteria impiantabile che funziona condel. Quindi, secondo quanto promette questa ricerca pubblicata su Chem, in futuro potremo avere, realizzate con materiali bio-compatibili, che forniscono energia in modo stabile e per un tempo illimitato. “è la fonte della nostra vita – afferma Xizheng Liu, che ha guidato lo studio ed è specializzato in ...