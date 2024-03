Basket Serie C Costone | un primato sempre più solido Tozzi | Abbiamo un buon vantaggio ma ci sono ancora due gare durissime»

(Di sabato 30 marzo 2024) "Una vittoria importante che ci dà un. Poi è chiaro, cidue partiteda giocare, ma era importante confermarsi in vetta alla classifica".state queste le dichiarazioni a caldo del coach delMaurizio(nella foto), dopo la vittoria nel turno infrasettimanale pre-pasquale contro Agliana per 72-60. Per i gialloverdi è arrivata una vittoria figlia nuovamente della grande applicazione difensiva che sanno esprimere Bruttini e compagni. Un successo che conferma ilcome primo della classe, a +2 sulla Mens Sana e con ildello scontro diretto (+22). E questo alla vigilia del derby del PalaEstra del prossimo 6 aprile. "Sapevamo che Agliana ci poteva mettere ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Trento-Scafati , sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Scontro diretto tra due delle squadre che compongono il numeroso ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brindisi-Sassari , sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Tre vittorie nelle ultime quattro partite sono l’incoraggiante ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Varese-Brescia , sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Derby lombardo che vede contrapposte due squadre dalla situazione ... (sportface)

Il Via del Mare pronto a riabbracciare la "bandiera" Giacomazzi - Ma non in una pineta del litorale salentino bensì allo stadio Via del Mare in occasione del match di Serie A tra Lecce e Roma, una sfida tutta in salsa giallorossa. Da una parte, ci sarà Tony Gallo, ...quotidianodipuglia

Basket in carrozzina/Serie B. Lupiae Team, chiusura col botto: ora testa ai play off - Non poteva esserci migliore chiusura di stagione regolare per la Margy Lupiae Team Salento, che nell’ultima gara del girone ottiene il prestigioso “scalpo” della prima della classe, battuta con una ga ...portalecce

Serie B - Un Basket Corato incerottato cede al Barcellona - Un Corato incerottato per le assenze di Vaulet, Birra e Bruni e stanco (al terzo match in 5 giorni con poche rotazioni) lotta con il coltello tra i denti ma deve cedere al Barcellona i due ...pianetabasket