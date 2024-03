Basket giovanile Due sconfitte e una vittoria nel bilancio dei gruppi Vis Rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Due vittorie e una sconfitta per le formazioni di Vis, a cominciare dal campionato senior regionale Csi, in cui la squadra allenata da Brandini centra la terzaconsecutiva battendo 40-34 il Cma Medicina. La squadra finalista dello scorso anno viene addomesticata dalle maglie difensive ‘vissine’, che chiudono la porta lasciando una miseria alle avversarie, capaci di mettere a referto negli ultimi trenta minuti solo 19 punti. Lanel finale arriva senza troppi patemi nonostante un attacco poco prolifico: per Visla miglior marcatrice è Spitaleri con 17 punti a referto. Passando all’Under 15, le ragazze di coach Frignani hanno la meglio 55-44 sulla Valtarese, ritornando ai due punti dopo lo stop di Puianello. Due punti guadagnati che risollevano il morale e riportano fiducia all’interno dello ...