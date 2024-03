Basket Eurolega | Nunn gela la Virtus allo scadere | a Bologna vince il Panathinaikos

(Di sabato 30 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Un floater a tempo scaduto di KendrickunaSegafredo, arrivata ad un passo dalla clamorosa impresa. Nel 32° turno della regular season di, infatti, i bianconeri – già certi, dopo i risultati di ieri, di giocarsi quantomeno i play-in e presentatisi alla palla a due senza una pedina importante come Cordinier – sono riusciti a rimontare dal -17 e a mettere anche la testa avanti a una manciata di secondi dalla quarta sirena con la bomba dall’angolo di Dobric, ma alla fine a gioire sono stati gli ellenici, che si sono imposti per 81-79 grazie, come detto, alle giocatenti di Grigonis e dell’ex Lakers e si sono ripresi la seconda posizione alle spalle della capolista Real Madrid. Un successo maturato al termine ...

