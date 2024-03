Basket DR1 Asciano primo | Nesi Tappezzerie insegue

(Di sabato 30 marzo 2024) Sono arrivati risultati importanti e qualche verdetto ufficiale nella dodicesima giornata di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1. La capolista Advinsernon ferma la sua marcia battendo il già retrocesso Cus di coach Bicchi per 71-54. Un successo che consente al team delle crete di mantenere la vetta ad una sola giornata dal termine della prima fase. Ad inseguirea soli 2 punti di distanza c’è laPoggibonsi. I giallorossi di Franceschini battono la Parmolaia Maginot 66-57 al termine di un match equilibrato e combattuto. I valdelsani tengono così ancora viva una fiammella per poter raggiungere ilposto che si deciderà dunque all’ultima giornata. La Maginot invece brinda il matematico accesso ai playoff da ottava. A far festeggiare i se...

