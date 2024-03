Basket divisione 1 La Gea non lascia scampo al Bellaria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) La Gea trova nell’uovo di Pasqua due punti fondamentali per la corsa al quinto posto. I ragazzi di Marco Santolamazza al Palasport di via Austria, hanno superato (88-66) ilCappuccini Pontedera nella penultima giornata del campionato diregionale 1. "È stata una prova soddisfacente – commenta Santolamazza –. Siamo partiti piano, nel senso che si sono fatti un po’ giocare, consentendo di segnare 22 punti e di rimanere in partita, ma già dalla seconda frazione abbiamo dato un’impronta alla gara, facendo segnare solo sette punti ai nostri avversari. Con il passare dei minuti abbiamo allungato, prendendo il largo e andando fino quasi al più trenta. La partita è praticamente finita qui. Dalla prossima settimana penseremo al Liburnia, una gara da vincere per vedere in qualche posizione riusciamo a chiudere la regular season". GEA: ...