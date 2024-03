Baronissi | furto nel Convento francescano

(Di sabato 30 marzo 2024) Attimi di tensione neldei Frati Minori di, dove nella giornata di oggi, venerdì 29 marzo, dei malviventi avrebbero effettuato un. Da una prima ricostruzione, si ipotizza che i ladri sarebbero entrati dalle celle. Velocemente, sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione e i Vigili urbani per effettuare le indagini per tentare di risalire all’identità dei malviventi. Segui ZON.IT su Google News.

