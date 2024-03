(Di sabato 30 marzo 2024) La camera ardente allestita in municipio rimane aperta dalle 8 alle 10. Poi alle 10,30 nella basilica di San Nicola idiDi. Morto all’età di 80 anni fudiper due mandati dal 1995 al 2004 e, negli anni successivi,per due legislature. Poidi Acquedotto pugliese. L'articolodiDi Fudi Aqp proviene da Noi Notizie..

Le due agenti di polizia locale, di 59 e 55 anni, sono indagate per omessa denuncia. Stando alla contestazione si erano rivolte ad un esponente della mafia barese, appartenente al clan ... (noinotizie)

Striscia la Notizia oggi 28 marzo 2024 : tapiro a Michele Emiliano per caso Bari Da decenni, Striscia la Notizia rimane un pilastro della televisione italiana, intrattenendo il pubblico con ... (termometropolitico)

Bari: oggi i funerali di Simeone Di Cagno Abbrescia Fu sindaco, parlamentare e presidente di Aqp - La camera ardente allestita in municipio rimane aperta dalle 8 alle 10. Poi alle 10,30 nella basilica di San Nicola i funerali di Simeone Di Cagno Abbrescia. Morto all’età di 80 anni fu sindaco di ...noinotizie

Amtab, stretta sugli interinali: «No ai parenti di dipendenti» - Cambiano le regole di reclutamento del personale all’interno dell’Amtab, l’azienda municipalizzata dei trasporti del comune di Bari travolta dall’inchiesta della ...quotidianodipuglia

Frana sui binari e treni per il periodo pasquale. Strade: Bari-Brindisi-Lecce, niente lavori fino a Pasquetta Trasporti e viabilità - Da ieri pomeriggio e fino all’1 aprile compreso, niente lavori sulla strada statale adriatica Bari-Brindisi-Lecce. Ciò rientra nel programma Anas per il periodo pasquale: in ambito nazionale stop a ...noinotizie