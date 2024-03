Barcellona-Las Palmas | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024)-Lasè una gara valida per la trentesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: tv,Superato il Girona in classifica, e ristabilito ovviamente quello che è l’ordine delle cose, adesso ilha sicuramente la voglia di mettere nel mirino il Real Madrid, ma gli uomini di Xavi sanno anche benissimo che riprendere la squadra di Ancelotti, distante otto lunghezze, è inarrivabile. Insomma, si cercherà di farlo, ma intanto l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto. Lewandowski (AnsaFoto) – Ilveggente.itI catalani di Xavi – per chi non lo sapesse lascerà alla fine della stagione – non perdono dalle scorso 27 gennaio. Quindi oltre due messi. E, come sappiamo, hanno anche eliminato in Champions League il Napoli. Insomma, le ...