Baranzate | incendio nei locali dell’ex Cgm

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 30 marzo 2024) . Due settimane fa scrivevamo dell’allarme lanciato da alcuni cittadini circa un’area dismessa che si affaccia su via Milano in cui si vedevano entrare e uscire persone senza fissa dimora. Si temeva che quelle presenze possano innescare involontariamente incendi, come era avvenuto qualche anno fa alla ex Cgm.in ...