Bagarre per i playoff nella Divisione Regionale 2 | scontri decisivi e sorprese nei campi bolognesi

(Di sabato 30 marzo 2024) Ritagli conclusivi di regular season suidella2 ed èper la conquista dei primi 4 posti valevoli per ia incrocio (A-B, C-D, E-F) che da inizio maggio metteranno in palio la1. Nel girone C rallenta la corsa della Pallavicini, che perde il big match contro Medolla 76-54 (Tabellini 12) e scivola al terzo posto in una classifica avulsa che vede davanti i modenesi e dietro un clamoroso Atletico Borgo, corsaro sul campo della regina Formigine 72-80 (Gelsomini 24). Dalle retrovie momento positivo per Zola Predosa, che nel posticipo annienta Sassuolo 47-78: in fondo alla classifica ko per i Massacramento Kings contro Scuola Samoggia (62-66). Nel girone D soffre la capolista Peperoncino dei ‘Brochetto ...

Volley femminile Serie C. Bagarre in vetta. Lotta a quattro per i playoff - Nel girone B di Serie C femminile di volley, Castelfiorentino e Timenet Empoli guidano la classifica. Con 4 giornate rimaste, la lotta per i play-off è serrata. Il derby tra Timenet e Castelfiorentino ...msn

Amministrative, scosse a Sassari: Laura Useri fuori dalla giunta - La vicenda ricorda molto da vicino quella che in piena Bagarre per le elezioni regionali aveva avuto per protagonista l'ex vicesindaco Gianfranco Meazza, del quale il primo cittadino non aveva gradito ...sardegnalive

Serie A da brividi: maratona per l’Europa, chi si ferma è perduto - La pausa nazionali è ufficialmente archiviata, per lasciare spazio al ritorno dei campionati, ormai entrati a pieno nella loro fase cruciale. Campionato di ...footballnews24