Avanzamenti nei lavori per la Casa e l' ospedale di comunità a Massa | in attesa del permesso a costruire

(Di sabato 30 marzo 2024) Il cantiere per la ‘’ e l’dialla stazione diè quasi pronto a partire: manca solo ilche secondo l’Asl dovrebbe arrivare la prossima settimana. Da due giorni è cominciato il trasferimento della risonanza magnetica al Monoblocco di Carrara mentre sono quasi tutti terminati gli interventi al piano rialzato e all’ex pronto soccorso e il trasloco dei servizi negli ambulatori mobili e nella palazzina H è previsto entro fine aprile. Sono alcuni dei punti affrontati nell’ultima riunione della “cabina di regia”, formata da Asl, Regione, Comuni e sindacati, che monitora l’evoluzione della sanità apuana, in termini di strutture, prestazioni e risorse. La proroga accordata nei mesi scorsi dai Vigili del fuoco fino a luglio, chiesta dall’Asl, ...

