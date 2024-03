Auto Ravaglioli alla prova del Mugello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Per il pilota faentino Ruggero, alfiere del Team Top Driver, è giunto il momento di scendere in pista nell’ambito del Challenge Gtc, al volante della sua Porsche 996 Turbo del 2003. Il debutto stagionale, dopo i bei piazzamenti dell’anno scorso nell’ambito del settore historic, avrà luogo il lunedì di Pasqua sul circuito toscano del. L’intero campionato si sviluppa su sei appuntamenti che compongono il seguente calendario:come detto lunedì 1 aprile; Red Bull Ring in Austria il 21 aprile, poi l’approdo in Romagna a Misano con gara il 2 giugno. Ancora: Vallelunga 8 settembre dopo lo stop estivo, poi Misano il 22 settembre, per finire a Imola il 27 ottobre.