Auto contro un albero | morta la donna ricoverata a Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Liliana Niculina Balditi, trentasettenne residente a Cremona, la notte tra il 20 e 21 marzo era finitaun, mentre era alla guida della sua. Ieri laha smesso di vivere, nel reparto dell’Ospedale Sant’Anna di, in cui erada quella notte. Vigili del fuoco e 118 l’avevano estratta a fatica dall’abitacolo dell’, accartocciata nella parte anteriore, e subito trasportata in pronto soccorso in condizioni drammatiche. Come avevano stabilito i rilievi dei carabinieri di, aveva fatto tutto da sola, all’1.45, schiantandosi frontalmenteun. Da quel gravissimo impatto, e dalle ferite che le ha causato, non si è mai ripresa fino a ieri, quando i ...