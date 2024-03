(Di sabato 30 marzo 2024) Villois Fa specie il dato Istat sullain, dal quale emerge che è rimasta stabile nel meridione e nel centro, mentre è aumentata nel, soprattutto ovest. Approfondendo però si capiscono le varie motivazioni. Il costovita sensibilmente più alto già prima del ciclo inflattivo, che ha subito una vera impennata sul carrellospesa degli alimentari freschi e surgelati e sui beni per la casa e la persona, e gli affitti, vincolati al costoe case che sono cresciuti di media del 6-8%,con punte del 10/12% a Milano. Bene aggiungere quanto il reddito pro capite sia rimasto immutato, mentre, soprattutto o quasi esclusivamente, a fare la differenza per immobiliare e locazioni ci ha pensato la forte ...

IL PRESIDIO. In via Corridoni a Bergamo, una protesta che riguarda l’intero turno lavorativo: si concentrerà di fronte all’Esselunga dove Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto un ... (ecodibergamo)

L’aumento dei casi di tubercolosi in California La California ha registrato un aumento del 15% dei casi di tubercolosi attiva nel 2023 rispetto all’anno precedente, con circa 2.100 nuove infezioni ... (newsnosh)

A marzo L’inflazione ha rialzato la testa: secondo le stime preliminari dell’Istat l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% ... (ilfattoquotidiano)

Aumento della povertà nel nord Italia: impatto dell'inflazione e della presenza straniera - Il dato Istat sulla povertà in Italia evidenzia un Aumento nel nord, soprattutto ovest, legato al costo della vita in crescita e agli affitti. La presenza di stranieri influisce sul mercato ...ilgiorno

Il conto del pranzo delle feste. L’allarme di Federconsumatori: "La colomba vola a più 50%" - Si impenna dell’11% persino il cartellino delle uova fresche: una confezione da sei raggiunge i 3 euro. Per riempire il carrello del supermercato per il menu di domani servono almeno 120 euro per quat ...ilgiorno

Auto e moto incendiate, la pista dello spaccio dietro i roghi a Corviale - Tornano i roghi al Serpentone di Corviale. Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni motorini parcheggiati in largo Emilio Quadrelli sono andati a fuoco. E c'è chi ...ilmessaggero