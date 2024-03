Atti sessuali con minore | lei consenziente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) In merito all’arresto su mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità romene di Ioan Buciuleac, 64 anni, riceviamo dall’avvocato difensore la seguente precisazione: "Posto che la procedura davanti alla Corte di Appello di Brescia (conclusasi peraltro con la scarcerazione del Buciuleac) ha avuto origine da una richiesta delle Autorità romene per la sola fspecie diconsenzienti con(trattasi peraltro di richiesta di consegna per una sentenza romena passata in giudicato, dunque non può che farsi riferimento al dato oggettivo e pacifico emergente dall’accertamento giurisdizionale".