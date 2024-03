Atteso il nullaosta per i funerali di Alessandro Valletta

(Di sabato 30 marzo 2024) Sarà decisa oggi, non appena arriverà ildella magistratura, la data della cerimonia funebre di(nella foto), il ragazzo di 22 anni di Pescaglia morto all’oasopedale Cisanello dopo 10 giorni di coma, dopo essere stato colpito alla testa dalla ruota staccatasi da un’auto al rally del Ciocco. Il medico legale Stefano Pierotti ieri ha ultimato gli accertamenti sulla salma disposti dalla Procura che indaga sulla tragedia. Non c’è stato bisogno dell’autopsia. Il consulente ha acquisito i documenti della cartella clinica ed eseguito un esame esterno sulla salma all’Istituto di Medicina legale di Pisa, che ha confermato il gravissimo e fatale trauma cranio facciale che purtroppo non gli ha dato scampo. Appena la salma verrà restituita alla famiglia, si potranno stabilire la data e l’orario dei ...

