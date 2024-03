ATP Miami | Grigor Dimitrov raggiunge Jannik Sinner in Finale! Sconfitto Zverev in tre set

(Di sabato 30 marzo 2024)continua a esaltarsi in questo Masters1000 di. Il bulgaro hail tedesco Alexander(n.5 ATP) per 6-4 6-7 (4) 6-4 in 2 ore e 39 minuti di partita e ha così raggiunto in. Prestazione nuovamente da incorniciare per, specialmente per quanto fatto vedere nell’ultimo parziale con alcuni colpi d’alta scuola. Un risultato che consente adi entrare virtualmente in top-10 dopo più di cinque anni. Si prospetta una grande sfida nell’atto conclusivo con. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio. Entrambi i tennisti hanno una buona continuità al servizio, conchiamato ad annullare con grande efficacia una ...

