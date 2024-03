ATP Miami | Daniil Medvedev | “Sinner ha vinto facilmente | ho commesso troppi errori”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) Non semplice presentarsi in conferenza stampa dopo una sconfitta pesante come quella della semifinale del Masters1000 diper. Il russo, detentore del titolo dell’anno passato, è stato battuto da Jannikcon il punteggio di 6-1 6-2 in un match nel quale l’altoatesino ha dominato in ogni aspetto, interpretando alla perfezione le varie fasi. Al contrario,è stato decisamente falloso e condizionato anche dal rendimento eccelso del proprio avversario nel corso della sfida. “I margini sono molto piccoli quando affronti un giocatore come Jannik, che è in grande forma. Avrei avuto bisogno di tirar fuori la miglior versione di me stesso per giocarmela, ma non ci sono riuscito., invece, continua a esprimersi ad altissimo livello ormai da diversi mesi. ...