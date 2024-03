(Di sabato 30 marzo 2024) Ottimi risultati per la squadra delaidi. Nei giorni scorsi si è svolta al campo Falcone e Borsellino di Pietrasanta la fase provinciale disu pista dei. "Il nostro istituto – spiegano i docenti - ha partecipato alla manifestazione con una rappresentativa di studenti e studentesse nelle due categorie: Allieve/e e Juniores maschili. Le squadre sono state selezionate e preparate dai vari docenti del dipartimento di scienze potorie e hanno ottenuto ottimi risultati in quasi tutte le discipline. Si sono registrati, infatti, un primo posto nella corsa dei 110 metri ostacoli con l’alunno Sebastian Macchia e un secondo posto nella corsa dei 1000 metri grazie allo studente Tommaso Massollo. Moltissimi ...

L’Anthropos Civitanova protagonista dei campionati italiani paralimpici di Atletica leggera indoor Fisdir, in programma oggi e domani al Palaindoor di Ancona. Sono 157 gli atleti iscritti, in ... (sport.quotidiano)

La gara ce la racconta in due parole Giampaolo Cellario, tecnico di Badji alla Fratellanza Modena. "C’è poco da dire, Bokar è partito molto bene e credo che abbia dato il primo cambio con quasi ... (sport.quotidiano)

Atletica Campionati studenteschi. In evidenza il Galilei-Artiglio - Ottimi risultati per la squadra del Galilei Artiglio ai Campionati di Atletica. Nei giorni scorsi si è svolta al campo Falcone e Borsellino di Pietrasanta la fase provinciale di Atletica su pista dei ...msn

Atletica leggera Un premio ad Aurora. Dopo i successi nel lungo e nel triplo - Aurora Massaglia, giovane atleta di Massarosa, riceve un riconoscimento in Comune per i suoi successi nazionali nel salto in lungo. Dopo aver iniziato l'Atletica a 7 anni, ha conquistato medaglie e ti ...msn

Campionati Mondiali di Cross a Belgrado: ecco gli atleti favoriti - In gara ci saranno 485 atleti in rappresentanza di 51 nazioni. Un'edizione un po' sofferta quella di sabato 30 marzo. L'Italia non parteciperà, ma è interessante seguire i campioni Cheptegei, Kiplimo ...gazzetta