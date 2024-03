Atalanta | vedi Napoli e poi corri | il mese di fuoco inizia con una sfida da Champions

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 30 marzo 2024). Unadain piena regola, perché chi perde non è perduto, ma chi vince può fare un deciso salto in avanti. Dopo la pausa, l’riparte in quinta: sabato (30 marzo) al Maradona sotto il sole della Campania c’è in programma lacontro il, che di punti ne ha due in meno della Dea, 45 a 47, con una partita in più alla luce del rinvio del match contro la Fiorentina della scorsa giornata. Il quarto posto del Bologna è lontano (54 punti), il quinto della Roma più vicino (51), ma per i calcoli non c’è tempo: servono punti. A entrambe. E l’non vede il bottino pieno dal 17 febbraio (3-0 al Sassuolo): contro le prime quattro della classifica ha strappato due punti. In termini di formazione, Gasperini non dovrebbe attuare ...