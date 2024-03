Arti marziali I ninja viareggini della Tengu Academy fanno incetta di medaglie ad Alessandria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Per la prima volta nella sua storia la, scuola di Ninjutsu viareggina, ha partecipato adalla Coppa Italia JuJutsu all Styles. L’esordio nel mondo delle competizioni è stato entusiasmante, tutti gli 11 atleti si sono classificati sul podio, in ognuno dalle tre specialità previste: Percorso atletico, Kata a Coppie, Esibizione a squadre. I risultati nella gara diPremio alla scuolaCoppa Argento - secondo posto nel trofeo memorial Pacellini di kata. Coppa Bronzo – terzo posto nella classificaItalian open cup. Esibizione a squadre under 12. Oro: Jacopo Lanzetta, Alessio Romagnoli, Dylan Simonetti, Alberto del Vecchio; under 16 bronzo: Alessandro Moffa, Federico Lazzeri, Alessandro Damiani, Michelangelo Barsanti ...