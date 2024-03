Anitta non ha paura di osare sul red carpet | i look più glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 30 marzo 2024)si sta preparando ad un grande ritorno, con il sesto album Funk Generation in uscita verso la fine di aprile. Nel frattempo ripercorriamo i suoida red. Negli ultimi mesi il nome diè stato spesso tirato in ballo, sia per il prossimo album in uscita ad aprile che per il videoclip realizzato con Damiano David dei Maneskin. Non si tratta di un crossover tra le due realtà musicali: semplicemente Damiano si è prestato come protagonista del video di Mil Veces, alimentando la curiosità dei fan. In molti, infatti, si sono chiesti quale fosse la natura del loro rapporto, considerata la relazione confermata con Dove Cameron. Con, infatti, vi è soltanto un legame artistico.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1993, la cantante e attrice brasiliana ha mosso i ...