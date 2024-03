Ambulanti del “Forte“ A Terni domenica 7 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Glididei Marmi a. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia arrivano in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le “boutique a cielo aperto” del Consorzio, per la loro “prima” assoluta a, in Corso del Popolo, in un’attesa iniziativa con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Appuntamento dalle 8 alle 19 anche in caso di maltempo. "Sarà, come al solito – dicono gli organizzatori –, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della ...