AMBC | diradiamo un po’ di nebbie che avvolgono il PNRR

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Mondragone. Uno dei tratti che caratterizza una “buona amministrazione” è senz’altro la capacità di agire con la massima trasparenza. “E la mancanza di trasparenza è, purtroppo, uno dei tanti limiti dell’Amministrazione Lavanga, ha sottolineato Gianni Pagliaro portavoce dell’. Un limite che si appalesa già a partire dal sito istituzionale. Ci sono poi settori dell’attività amministrativa che più di altri risultano avvolti nella più fitta nebbia. È il caso, per esempio, dei progetti relativi al. L’ha aderito e partecipa – a livello nazionale – all’Osservatorio Civico(https://osservatoriocivico.it/#chi-siamo), che si pone l’obiettivo di monitorare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato con il Recovery and Resilience Facility in tutte le sue diverse ...