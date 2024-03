Altro che censura | Nardella è stato ' sgamato' | Roccella svela la figuraccia del dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Eugenia, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, sa cosa significa la, visto che al Salone del Libro di Torino le femministe le avevano impedito di presentare il suo libro. Per questo ora ritiene fuori luogo la lamentela del sindaco Pd Dariodopo che è stata annullata la presentazione del suo libro alla Luiss di Roma. «Lanon è come la notte in cui tutte le vacche sono nere. Laè una cosa seria, e quello che sta accadendo in queste settimane nelle università, purtroppo, ce lo dimostra. Quindi», ha scrittosu Fb, «se provi a usare un'università per lanciare la tua candidatura alle Europee con la scusa di presentare un tuo libro di due anni fa, l'università ti sgama e ti rinvia l'evento, non puoi cercare di farti ...