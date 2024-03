Alto Mugello Chiusi quattro rifugi Manca l’accordo | scoppia il caso

(Di sabato 30 marzo 2024) In estate i "Diacci" erano diventati un punto di riferimento per chi ama i boschi dell’. Un punto di ristoro, un luogo dove dormire, un ristorante. Gestiti da una cooperativa, Ischetus, su incarico dell’Unione dei Comuni. Ora le strutture – oltre ai Diacci, anche Valdiccioli e Cannova – sono chiuse. Chiuse per Pasqua e Pasquetta, dopo tanti anni di apertura. E chiuse, ancor peggio, nel periodo estivo. È accaduto che scaduti i dieci anni di convenzione, la cooperativa che gestisce le strutture già nel giugno dello scorso anno chiese il rinnovo. Lungo silenzio dell’ente, fino a pochi giorni fa, un incontro e uno scambio di idee sulla nuova convenzione, notevolmente più gravosa per il gestore, che aveva quindi avanzato osservazioni e richieste. Per tutta risposta una lettera dell’Unione dei Comuni delche informa ...

