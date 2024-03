Alluvionati | richieste di agevolazioni su luce | gas | acqua e rifiuti fino al 30 giugno

(Di sabato 30 marzo 2024) Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha prorogato al 30il termine entro il quale cittadini e imprese colpiti dall’alluvione di maggio 2023 possono chiedere letariffarie sulle utenze di, gas,Arera ha previsto una serie dida applicare alle utenze attive alla data dell’1 maggio 2023, su richiesta dei soggetti titolari delle utenze, i quali devono presentare apposita istanza a esercenti/gestori. Requisito per le utenze domestiche sarà dichiarare che l’utenza è asservita ad un’abitazione risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di un’ordinanza di sgombero, ordine di evacuazione o di altra idonea documentazione. Le utenze non domestiche dovranno invece presentare perizia asseverata o ...

