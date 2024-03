Alle 15 all’Olimpico Palladino carica il suo Monza Contro il Torino dell’amico Juric un duello per l’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Intanto quello che stiamo facendo da due anni a questa parte resterà".accarezza il suoa suon di parole. Coccola i suoi giocatori come fossero familiari, è felice di condividere i meriti con il suo staff e guarda a risultati passati e obiettivi futuri con un orgoglio da occhi lucidi. Il valore diè così grande da essere difficile da quantificare: vale tantissimo, ma si vuole tradurre soltanto in uno degli step importanti nel rush finale del campionato: "Questo periodo lo viviamo con entusiasmo epositiva - è il messaggio di ripartenza dopo l’ultima sosta -. È un bel periodo positivo per tutto il, siamo tutti coinvolti con tante energie e vi racconto che abbiamo fatto una bella chiacchierata nello spogliatoio, i ragazzi sono motivati a ...