Alla scoperta delle nuove sonorità di Colleen

(Di sabato 30 marzo 2024) Per il terzo anno consecutivo continua la proficua collaborazione fra Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus per una nuova serie di appuntamenti al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Il primo giovedì 4 aprile, ore 21,15, nella splendida la Sala del Paradiso si esibirà la musicista e compositrice francesecon "Le jour et la nuit du réel", un live che è uno degli appuntamenti più importanti del calendario di Tradizione in Movimento. Cécile Schott, in arte, non ha paura di esploraree nuovi modi di creare musica come interprete solista. Nel corso di sette album acclamati dcritica e pubblicati tra il 2003 e il 2021, Cécile Schott si è reinventata, prima portando gli strumenti acustici fuori dal loro contesto abituale e spingendo i confini della loro ...