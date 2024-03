Al tramonto | festa post digiuno | Condividiamo cibo e pensieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) di Marianna Vazzana Le tavolate riempiono il piccolo spazio di un ex negozio tra via Palmanova e via Cesana. Le persone attorno si stringono ma paradossalmente è come se tutto si allargasse: i cuori, i sorrisi. "Per la prima volta abbiamo voluto condividere con tutti l’iftar, che è il pasto serale con cui si interrompe ilquotidiano nel mese di Ramadan" spiega Amina Al Zeer, italo-palestinese presidente di Progetto Aisha nato nel 2016 per contrastare la violenza e la discriminazione contro le donne. La rete di una trentina di volontari, tra cui avvocati e psicologi, è a disposizione. E il quartier generale è in questa stanza affacciata sulla strada, parte di un palazzone del Comune gestito da MM, giovedì trasformata in un luogo conviviale, di. Aperto a tutti, indipendentemente dalla religione professata. "Anzi, cerchiamo proprio la ...