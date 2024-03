Al Breda Speranza Pro Sesto Battere il Vicenza e agganciare i playout

(Di sabato 30 marzo 2024) La Protorna tra le mura delper affrontare questa sera ilin una sfida che sarà nuovamente decisiva, viste le poche chance ormai rimaste a disposizione per provare almeno adil treno dei, evitando la retrocessione diretta tra i Dilettanti. "Sappiamo che mancano sempre meno partite alla fine del campionato, abbiamo bisogno di punti - dice l’estremo difensore Federico Del Frate -. Cerchiamo di portare tanti uomini davanti, rischiando anche qualcosa difensivamente ma questo richiede la classifica. giocando in modo più offensivo gli avversari hanno più spazi, so che c’è bisogno delle mie parate. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e tornare da subito alla vittoria. Lotteremo fino alla fine per raggiungere la quota. Andiamo avanti ...

