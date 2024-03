Agnello per Pasqua? #IoNonLoMangio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) a cura di Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali Nei giorni prima dellasulle nostre autostrade, come ogni anno, torna a salire il numero degli agnelli diretti al macello, spesso dopo un viaggio dall’Est Europa che dura fino a 30 ore. Dal 2010 al 2016 le macellazioni di agnelli nel nostro Paese si sono quasi dimezzate, ma da allora sono più o meno stabili e si attestano attorno ai 2 milioni. Di questi, 375 mila vengono macellati per la, anche se quest’anno, secondo Cia Agricoltori Italiani, i consumi previsti subiranno un calo del 20% a causa dei rincari. Nel frattempo il nostro team investigativo, insieme a Animals’ Angels, Enpa e AWF, sono tornati al confine tra Italia e Slovenia per realizzare le attività di monitoraggio dei camion carichi di agnelli provenienti da Paesi come Ungheria, Romania, Slovacchia e ...