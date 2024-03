Agnelli-Brandi | si parte col fair play Consiglio senza scintille tra candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) di Luca Amodio C’è chi si aspettava un clima rovente, da campagna elettorale, ma invece il primo faccia a faccia trasi è svolto in un’atmosfera mite e rilassata, all’insegna delle proposte. Certo, non era mica una tribuna elettorale dove i duesindaci si sarebbero dovuti affrontare politicamente su questa o quell’altra questione ma ilcomunale aperto ai cittadini convocato per giovedì scorso rappresentava di fatto il primo spazio pubblico in cui si sarebbero incrociati il sindaco uscente e l’ex primo cittadino dal 2001 al 2011, tra i firmatari della petizione sui pannelli fotovoltaici. Proprio questa è stata la questione al centro dell’assise: un documento firmato da 131 cittadini riguardo la regolamentazione dell’installazione dei pannelli fotovoltaici nelle zone agricole che a ...