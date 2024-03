Aggiunto un nuovo match alla card del prossimo episodio di Dynamite

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di sabato 30 marzo 2024) Tony Khan, su X, ha annunciato in queste ore unper ildi. Will Ospreay affronterà Powerhouse Hobbs. Ilvedrà anche la partecipazione di Don Callis come commentatore speciale. È importante notare che entrambi i lottatori appartengonostessa fazione della quale, il wreatler britannico, ha già sconfitto Kyle Fletcher nell’di AEWdel 6 marzo, e Konosuke Takeshita ad AEW Revolution in uno degli incontri più apprezzati dell’evento. Una nuova vittoria continuerebbe a spingerlo nella classifica maschile di AEW, dove detiene un record di 3-0. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.