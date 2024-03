AEW | C’è un motivo dietro la recente assenza di Jay White

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo la sua vittoria su Darby Allin, Jayè nuovamente sparito dalla programmazione televisiva della AEW. La sua ultima apparizione non è stata dal vivo ma in una clip pre registrata insieme ai Gunns. Burocrazia Fightful Select riporta che l’di Jaysia dovuta ad un problema con il suo visto, che gli impedirebbe di lavorare in Canada. Giunto dunque al termine il tour del Canada, Switchblade tornerà ad apparire regolarmente negli show statunitensi.