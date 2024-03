Adesso nel mirino ci finisce la Juve Pasqua potrebbe fare un bel regalo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Where amazing happens", recitava uno spot della Nba, diventato aforisma preso in prestito a tutte le latitudini per sintetizzare il racconto di un’impresa sportiva e non. Tradotto: dove accade l’incredibile. L’incredibile sta accadendo a Bologna: quarto posto a nove giornate dal termine del campionato di serie A, con tre punti di vantaggio sulla Roma 7 sull’Atalanta (che deve recuperare la gara con la Fiorentina), 9 sul Napoli e 11 sulla Fiorentina. E pure a -5 dallantus. Il tutto all’interno di un contesto che, complice il ranking Europeo e una tra Roma e Milan già qualificata alle semifinali di Europa League,allargare a 5 i posti per la prossima Champions. Tra oggi e lunedì andrà in scena la trentesima di campionato con il seguente programma: Napoli-Atalanta (oggi ore 12,30), Fiorentina-Milan (ore 20,45), Lecce-Roma (lunedì ore ...