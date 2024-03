Addio Gossett jr Oscar nell’83

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Allo spietato sergente in Ufficiale e gentiluomo. A 87 anni si è spento LouisJr., alias Emil Foley nel film del 1983 con protagonista Richard Gere. Per quel ruolo,divenne il primo afroamericano ad essere premiato con uncome attore non protagonista e il terzo a vincere il premio più importante del cinema dopo Hattie McDaniel nel 1940 per Via col vento e Sidney Poitier nel 1964 per I gigli del campo. Nativo di Brooklyn, New York,debuttò a 17 anni in una produzione scolastica. Divenne amico di James Dean e studiò recitazione con Marilyn Monroe, Martin Landau e Steve McQueen. Il suo debutto al cinema è del ’61 con Un grappolo di sole.