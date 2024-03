Abbiamo pagato tutti gli stipendi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) "La Space Service Srl comunica di aver provveduto a respingere, nelle opportune sedi, in modo fermo e deciso tutte le accuse relative alla mancata corresponsione degli. Tutto il personale operante presso l’appalto di Bicocca ha percepito regolarmente la retribuzione per le prestazioni rese. Tali elementi sono stati sottoposti all’attenzione della Prefettura nel corso di un recente incontro a cui, sebbene convocata, l’organizzazione sindacale Usb si è sottratta disertando la seduta". È la posizione espressa dalla Space Service Srl, con una nota, in merito alle problematiche segnalate da sindacalisti e dipendenti legate al nuovo appalto per la gestione dei servizi di vigilanza e reception nelle sedi dell’Università Bicocca di Milano e negli studentati. Appalto vinto dal Gruppo Romeo, che poi ha subappaltato il servizio alla società campana Space Service. ...