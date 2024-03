“A 51 anni cerco lavoro e mi sento dire che sono vecchia Con due figli e l’affitto come faccio a vivere?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 30 marzo 2024) La signora Federica (nome di fantasia, ndr), calabrese di 51, vive in Veneto dal 2019 e di recente ha perso il. È una delle tante persone over 50 che in Italia faticano a ritrovare un impiego. La signora ha raccontato a Fanpage.it la sua storia e le sue difficoltà: "Quandoarrivata qui con i miei 30di esperienza mi sentivo un'aquila, oggiun canarino e non ho più fiducia in nulla".