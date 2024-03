Zuccalà | “Meloni affossa la ricostruzione E il conto lo pagano i cittadini”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il governo ha cancellato lo sin fattura per le aree colpite dal terremoto. Adriano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, così si mette a repentaglio lanei territori colpiti dal sisma del Centro Italia? “Questa misura avrà conseguenze gravissime!e il suo governo continuano una guerra insensata contro chi ha più bisogno. I comuni del Lazio colpiti dai terremoti degli ultimi anni hanno potuto avviare lapost-sisma proprio grazie al Superbonus 110%. Amatrice, per esempio, ha avviato il cantiere neanche un mese fa, dopo otto anni di attesa, tra burocrazia e fondi bloccati. E ora cosa fa il ministro Giorgetti? Cala dall’alto, senza nessun confronto con le regioni e i sindaci, uno stop ai benefici (già ridotti a dicembre scorso), incluso il ...