Zirkzee solo con la Champions | ADL ha un’alternativa

Ecco come si risistemerà il Bologna visto l’ Infortunio di Zirkzee . Dalla conferma Riccardo Orsolini alle sorprese Odgaard-Castro Come riportato oggi da Gazzetta.it, il Bologna deve compensare a ... (calcionews24)

Nessun dubbio in Germania: “Milan in pole per l’attaccante” - Decisivo nella conquista dello scudetto, il francese in questa stagione ha segnato 12 gol in 26 gare di Serie A con otto assist a corredo. In pratica una vera e propria macchina da guerra capace di 46 ...milanlive

Cor Sport – A Pasquetta c’è la Salernitana: Joshua convocato, ora si punta alla titolare - il punto del Corriere dello Sport sul recupero record di Zirkzee, pronto ad essere convocato, a Pasquetta, contro la Salernitana, occasione per cui resta da capire se sarà o meno titolare ...tuttobolognaweb

Gazzetta - Senza Champions sfuma il sogno di ADL per l'attacco: c'è l'alternativa - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Osimhen ormai prossimo all'addio in estate. Per sostituire Victor, De Laurentiis è pronto ...tuttonapoli