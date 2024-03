Zerocalcare e le minacce dei neonazisti al processo Salis | «Dicevano | vi spacchiamo la testa»

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il fumettista in trasferta con gli amici di Ilaria, l’insegnante italiana accusata di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra nel febbraio 2023 e in carcere in Ungheria da 13 mesi

Ilaria Salis, respinte le richieste di domiciliari: continua il calvario in carcere - Le speranze di Ilaria Salis di ottenere i domiciliari in attesa dell’esito del suo processo in Ungheria sono state spazzate via da due frasi pronunciate dal giudice Jozsef Sòs: “Le circostanze non son ...online-news

Zerocalcare al processo Salis: "I neonazisti volevano spaccarci la testa" - Poi ho visto i vari simboli nazisti". Dal gruppo di estremisti, a un certo punto, è partita anche una minaccia, riconosciuta come tale dall’interprete della famiglia Salis. "Qualcuno - prosegue ...affaritaliani

Salis ancora in catene, Italia umiliata - Giustizia (Europa) Il tribunale di Budapest dice no ai domiciliari, smentita la linea voluta dal governo. E i neonazisti minacciano. Intanto Gabriele Marchesi torna libero: la Corte d’appello di Milan ...ilmanifesto