(Di venerdì 29 marzo 2024) "L'Ucraina non è ancora forte come potrebbe. Dobbiamoin grado di operare sul campo di battaglia. Per farlo,di due cose: i sistemiche gli Stati Uniti possono fornirci e la parità nell'artiglieria. Con i sistemi, libereremo il cielo e i nostri ragazzi andranno avanti". Lo scrive in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyrcitando una sua intervista al canale televisivo statunitense Cbs.

"Ogni volta che siamo in difficoltà vinciamo", ha scritto su X il presidente ROMA - Un piccolo lampo di luce nel buio di una guerra. L'Ucraina, bombardata ed invasa in alcuni territori dalla ... (ilgiornaleditalia)

Il Cremlino ha deciso: prove o no, la strage viene da Kiev. Ora anche i massimi dirigenti ucraini diventano bersagli possibili. The post Il Cremlino usa la strage per aprire la caccia a Zelensky ... (it.insideover)

Ucraina: Lavrov respinge piano di pace, 'inutile chiederci di ritirare truppe' - Mosca, 29 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha respinto il piano di pace dell'Ucraina, affermando che è inutile chiedere a Mosca di ritirare le sue truppe dalle aree attu ...lanuovasardegna

Ritrovato Edoardo Galli, il 16enne era alla stazione Centrale di Milano - (Adnkronos) - E' stato ritrovato questa mattina, attorno alle 7.45, Edoardo Galli, il 16enne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco), e del quale per giorni si erano perse le tracce. Il ragazzo ...palermomania

Zelensky, per essere forti abbiamo bisogno dei Patriot Usa - "L'Ucraina non è ancora forte come potrebbe essere. Dobbiamo essere in grado di operare sul campo di battaglia. Per farlo, abbiamo bisogno di due cose: i sistemi Patriot che gli Stati Uniti possono fo ...ansa