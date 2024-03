Xbox | Sea of Thieves su PlayStation 5 è servito a fare cassa per Rare

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alcuni retroscena sulla nuova politica disono emersi dalle parole di Jez Corden, il giornalista di Windows Central da sempre vicino al mondo della divisione gaming di Microsoft. Le informazioni che ne traiamo sono interessanti e dipingono una situazione mutevole, ma apparentemente gestita con razionalità da Phil Spencer. Come riporta anche IdleSloth su X, sembra che il management di Microsoft si sia confrontato con Phil Spencer proprio nei giorni scorsi. All’ordine del giorno c’era il futuro di, con i rumor della deriva multipiattaforma che evidentemente hanno acquisito peso anche ai piani alti della compagnia. Secondo Jez Corden, Phil Spencer avrebbe detto che le decisioni che vengono prese oggi negli uffici diservono ad assicuil futuro della divisione gaming non per i prossimi mesi o anni, ma ...

Xbox: il futuro della console non sarebbe a rischio per Microsoft, dice un noto giornalista - Secondo un giornalista, il futuro di Xbox come console non sarebbe a rischio nei piani di Microsoft, che ha però dovuto trovare nuove strategie.multiplayer

