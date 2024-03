Xabi rivela a Grimaldo il segreto delle sue punizioni | una lezione di calcio in piena regola

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono bastate poche parole aAlonso per aiutare, in difficoltà sulledurante l'allenamento del Bayer: lo spagnolo gli ha spiegato la sua tecnica e il risultato è stato immediato.

TMW - Atalanta, c'è fiducia sul recupero di Koopmeiners per il match contro il Napoli - La redazione di Tuttomercatoweb rivela che da Bergamo filtra ottimismo per il recupero di Teun Koopmeiners in vista del match il Napoli: "L'Atalanta ha fiducia per recuperare Teun Koopmeiners in vista ...napolimagazine

Bayern Monaco, si valutano altre piste per la panchina: spunta un duo di ex campioni - A fine stagione il Bayern Monaco saluterà Thomas Tuchel e annuncerà chi sarà il nuovo allenatore per la prossima annata. La notizia è nota da tempo, da quando a febbraio il club bavarese ha pubblicato ...momentidicalcio